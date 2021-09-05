Водій BMW X5 перевищив швидкість, пішов на обгін і зіткнувся з Nissan Primera.

В Одеській області п'яний водій влаштував стрілянину після дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє Думская.

Про інцидент у Великомихайлівському районі, який стався ввечері 4 вересня, стало відомо сьогодні.

Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, водій BMW X5 перевищив швидкість, пішов на обгін і зіткнувся з Nissan Primera. Машини отримали незначні пошкодження.

Після інциденту між водіями виник конфлікт, в ході якого водій BMW кілька разів вистрілив в опонента з травмату.

Постраждалого чоловіка з непроникаючим пораненням живота доставили в лікарню.

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Автор: Денис Прядко