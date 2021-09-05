В Одеській області п'яний водій влаштував стрілянину після дорожньо-транспортної пригоди.
Про це повідомляє Думская.
Про інцидент у Великомихайлівському районі, який стався ввечері 4 вересня, стало відомо сьогодні.
Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, водій BMW X5 перевищив швидкість, пішов на обгін і зіткнувся з Nissan Primera. Машини отримали незначні пошкодження.
Після інциденту між водіями виник конфлікт, в ході якого водій BMW кілька разів вистрілив в опонента з травмату.
Постраждалого чоловіка з непроникаючим пораненням живота доставили в лікарню.
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