На ворожій вибухівці підірвалися 16-річний хлопець та 25-річний працівник ДСНС.

У середу, 5 квітня 2023 року, на Харківщині сталося ще два випадки підриву людей на ворожих вибухонебезпечних предметах.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, обидва постраждалих були госпіталізовані. Йдеться про підлітка та працівника ДСНС.

"На жаль, маємо ще 2 випадки підриву на ворожих вибухонебезпечних предметах. У с. Новоосинове Куп'янського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. У с. Нова Гусарівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 25-річний співробітник ДСНС. Госпіталізований з вибуховими травмами", – йдеться у повідомленні.

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Синєгубов зазначив, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Мінна небезпека в Україні

В Україні планують створити Державний центр гуманітарного розмінування, який братиме участь у плануванні заходів протимінної діяльності, забезпечить роботу системи управління якістю розмінування та відповідатиме за співпрацю з міжнародними партнерами.

Загалом через повномасштабне вторгнення Росії вибухонебезпечними предметами потенційно забруднена майже третина території України – близько 174 тис. квадратних кілометрів.

На жаль, почастішали випадки підриву людей на ворожих вибухівках. 1 квітня на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік.

Крім того, 31 березня у Херсонській області троє енергетиків підірвались на російській міні, двоє загинули відразу, один згодом помер у лікарні.

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