Автомобіль супроводжував спеціалістів обленерго, які відновлювали електропостачання в деокупованих селищах.

На Миколаївщині на російській міні підірвався автомобіль Держслужби України з надзвичайних ситуацій, в результаті одна людина постраждала.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Сьогодні біля села Великопілля Горохівської громади на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував спеціалістів обленерго. Фахівці відновлювали електропостачання в деокупованих селищах", - зазначив він.

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За словами Шайхета, травмовано одного зі співробітників обленерго, на даний час чоловік перебуває в лікарні.

"Ще раз попереджаю місцевих мешканців, які проживають на звільнених територіях, будьте максимально уважні при виявлені небезпечних знахідок", - наголосив очільник поліції.

Підриви на російських мінах

В останні декілька місяців почастішали випадки підривів на російських мінах. Майже щодня надходить інформація про надзвичайні події на деокупованих територіях. Так, 26 березня 25-річний житель Херсонської області дістав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні "Пелюстка", яку залишили російські окупанти.

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