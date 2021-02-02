Жінка зникла на добу, а дітей залишила без нагляду і їжі в холодній хаті.

У Чугуївському районі Харківської області матір залишила майже на добу без нагляду двох маленьких дітей. 4-річний хлопчик разом з 2-річною сестрою перебували в неопаленому будинку та без їжі.

Читайте такожВ Одесі шестирічна дівчинка їхала в маршрутці без супроводу дорослих, в одній лише піжаміПро це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області. У повідомленні зазначається, що до поліції звернулася соцпрацівниця, яка розповіла, що в селі Залізничне Чугуївського району вона знайшла дитину, яка блукала вулицею у майці та колготках. Жінка впізнала 4-річного хлопчика з сім'ї, яка перебуває під соціальним наглядом.

Правоохоронці прибули на місце виклику і виявили, що хлопчик разом з дворічною сестрою перебували вдома самі. Малюк у чому був вийшов на вулицю через незачинені двері і пішов гуляти вулицями села при мінусовій температурі. Скільки дитина пробула на морозі невідомо, але його випадково побачила соцпрацівниця, яка мешкає неподалік.

За словами сусідів, матір дітей востаннє бачили 29 січня. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння та збиралася їхати до Харкова. Батько малечі був на заробітках.

"Поліцейські офіцери громади придбали дітям продукти харчування, предмети гігієни та викликали на місце інспектора соціального захисту Чкалівської селищної ради. Дітлахи були доправлені для медичного огляду до дитячого відділення Чугуївської центральної лікарні. Того ж дня малюків у задовільному стані здоров’я забрав з медзакладу їхній батько", - повідомляють у поліції.

В даний час триває перевірка, стосовно матері дітей буде складений адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення ("невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей").

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла