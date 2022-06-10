Від вибуху авто загорілося.

У Бучанському районі Київської області вантажний автомобіль підірвався на міні російських окупантів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин, Макарівської СТГ, вантажний автомобіль підірвався на міні. На місце події прибули рятувальники з Макарова та з'ясували, що автомобіль "DAF" з причепом, який наповнений піском, підірвався на міні та загорівся", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що водій, за їх інформацією, значних травмувань не отримав.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Поліській громаді місцеві жителі, попри заборону в'їзду до лісу та наявність попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні.

А в Бучанському районі на протитанковій міні, яку залишили окупанти, підірвався тракторист. Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.

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