Тракторист підірвався на російській міні / фото facebook.com/pol.kyivregion

Сьогодні у Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили окупанти.

Про це повідомляється на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"З політравмами 35-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Поряд із місцем детонації виявили ще 9 мін", - сказано в повідомленні.

У поліції закликали людей, які проживають у зонах, де тривали бойові дії, оминати лісові стежки та польові дороги.

Поруч із місцем детонації виявили ще 9 хв / фото facebook.com/pol.kyivregion

Як повідомляв УНІАН, після того, як українські військові вибили російських солдатів із Київської області, залишилося багато нерозірваних снарядів. Також окупанти мінували все, що бачили, навіть дитячі іграшки. У зв'язку з цим правоохоронці просили українців не повертатися до тих пір, поки вибухотехніки все не перевірять.

20 травня в Офісі президента повідомили, що в Київській області повністю завершено розмінування доріг. Однак у лісах і на полях роботи ще не завершені.

Раніше голова Київської ОВА Олександр Павлюк попереджав, що розмінування всієї території області може зайняти до року. Основні заходи з розмінування населених пунктів, доріг місцева влада планує до кінця травня.

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