Поряд із місцем детонації виявили ще 9 мін російських окупантів.

Сьогодні у Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили окупанти.

Про це повідомляється на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"З політравмами 35-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Поряд із місцем детонації виявили ще 9 мін", - сказано в повідомленні.

У поліції закликали людей, які проживають у зонах, де тривали бойові дії, оминати лісові стежки та польові дороги.

Як повідомляв УНІАН, після того, як українські військові вибили російських солдатів із Київської області, залишилося багато нерозірваних снарядів. Також окупанти мінували все, що бачили, навіть дитячі іграшки. У зв'язку з цим правоохоронці просили українців не повертатися до тих пір, поки вибухотехніки все не перевірять.

20 травня в Офісі президента повідомили, що в Київській області повністю завершено розмінування доріг. Однак у лісах і на полях роботи ще не завершені.

Раніше голова Київської ОВА Олександр Павлюк попереджав, що розмінування всієї території області може зайняти до року. Основні заходи з розмінування населених пунктів, доріг місцева влада планує до кінця травня.

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