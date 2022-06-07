Попри заборону в’їзду до лісу, все ж поїхали збирати дрова.

На Київщині в лісі місцеві мешканці підірвалися на міні.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

"Вчора у Поліській громаді місцеві мешканці, не дивлячись на заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні", - написав він. При цьому зазначив, що, на щастя, ніхто не загинув. "Люди отримали легкі контузії", - повідомив Кулеба.

Він вчергове нагадав про небезпеку мін на деокупованих територіях.

На фото, яке він оприлюднив, видно машину, яка сильно постраждала від вибуху.

Нагадаємо, у Маріуполі двоє людей підірвалися на міні на пляжі. Один із загиблих - восьмирічний хлопчик.

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