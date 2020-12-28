У будівлі в момент обвалу перебували бездомні.

У Кривому Розі сьогодні вночі сталося руйнування будівлі у Металурійному районі міста, загинула людина.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.

На місці події рятувальники встановили, що сталося руйнування перекриття між першим поверхом та підвалом двоповерхової безгоспної будівлі, що не експлуатується.

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"Внаслідок руйнування під завалом опинились два чоловіка (особи без постійного місця проживання). Співробітники Служби порятунку було вилучено чоловіка в свідомості з-під завалів та транспортовано за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також, з-під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на СМЕ). Причина руйнації встановлюється", - повідомили у ДСНС.

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Автор: Юрій Годован