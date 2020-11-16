Хлопця госпіталізували з опіками тіла.

На Львівщині на залізничній станції «Красне» юнак отримав ураження електричним струмом, намагаючись зробити фото.

Читайте такожВпав з електроопори: в Одесі чоловіка вдарило струмом при спробі самогубстваЯк інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 15 листопада близько 13:00 у Буське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничної станції «Красне» травмований 17-річний місцевий житель.

Як встановили правоохоронці, постраждалий заліз на один із залізничних вагонів, який перебував на відстої, щоб товариш зробив йому фото.

«При цьому він схопився руками за високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого отримав ураження струмом та впав з вагону. Інший учасник події не постраждав», - йдеться у повідомленні.

У лікарні, куди доставили хлопця, медики встановили йому діагноз «опіки тіла, ураження електричним струмом».

Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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Автор: Світлана Макринська