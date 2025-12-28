Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським

Зустріч президентів України та США має розпочатися приблизно за годину.

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським встиг переговорити телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

"Я щойно мав гарну та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю сьогодні о 13:00 (20:00 за Києвом - УНІАН) з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній їдальні готелю Mar-a-Lago. Запрошуємо пресу", - написав Трамп.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ підтвердив факт розмови, але без подробиць на цю хввилину.

Відео дня

Зустріч Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, сьогодні президенти України та США зустрінуться у приватній резиденції Трампа в штаті Флорида, де обговорять шляхи припинення російсько-української війни. За даними ЗМІ, ключовою темою обговорення має стати питання американських гарантій безпеки для України. Начебто вони вже майже узгоджені, і це буде справді надійний протокол безпеки.

Слід зауважити, що Володимир Путін зміг зіпсувати попередню зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у жовтні. Тоді президент США вже начебто був майже готовий надати Україні крилаті ракети "Томагавк", однак різко змінив думку після телефонної розмови з Путіним. Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Путін застосовує проти Трампа нейролінгвістичні технології КДБ, щоб маніпулювати президентом США.

Вас також можуть зацікавити новини: