Склад з 'Шахедами' та понтонна переправа: спецпризначенці показали удари по ворогу (відео)

Цілі уражені у Луганській та Донецькій областях.

Сили спеціальних операцій ЗСУ на тимчасово окупованій території уразили склад з "Шахедами", понтонну переправу та військову техніку. Про це повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що у ніч на 28 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього було використано ударні БпЛА FP-2.

Зокрема, у Донецькій області, поблизу населеного пункту Макіївка, влучено у склад зберігання безпілотників типу "Шахед". Неподалік населеного пункту Ніконорівка дронами ССО завдано удару по понтонній переправі окупантів.

Крім того, йдеться у повідомленні, в Луганській області, в районі міста Антрацит Сили спеціальних операцій відпрацювали по місцю розташування ремонтного підрозділу зі складу 1435 мотострілецького полку.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - підкреслюють у пресслужбі.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, Сили безпілотних систем ЗСУ на території тимчасово окупованого Криму уразили важливі військові цілі росіян. Зокрема, у населеному пункті Чорноморське влучено у радіолокаційну станцію "Валдай", пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки та базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів.

Відомо, що радіолокаційний комплекс РЛК-МЦ "Валдай" оснащений трьохкоординатною РЛС Х-діапазону та модулями оптико-електронного супроводу. Також комплекс має засоби пеленгування каналів управління безпілотників, може інтегруватися з комплексами радіоелектронної боротьби. Це розширює її можливості у протидії дроновим загрозам.

