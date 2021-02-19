Інцидент стався між двома чоловіками. В одного з них правоохоронці вилучили ніж, в іншого – пристрій для відстрілу гумових куль.

У Львові внаслідок бійки зі стріляниною госпіталізовано 34-річного чоловіка.

Читайте такожУ Львові митник на Range Rover здійснив наїзд на поліцейського (фото)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні, 19 лютого, близько 08:00 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кульчицької у Львові між двома чоловіками відбувається бійка. Також заявниця повідомила, що один із учасників конфлікту здійснив кілька пострілів.

На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту – львів’ян віком 34 та 43 роки. В одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, у молодшого – ніж. Вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження.

«Один з учасників конфлікту, 34-річний чоловік, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

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Автор: Світлана Макринська