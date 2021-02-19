У Львові внаслідок бійки зі стріляниною госпіталізовано 34-річного чоловіка.
Читайте такожУ Львові митник на Range Rover здійснив наїзд на поліцейського (фото)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Зазначається, що сьогодні, 19 лютого, близько 08:00 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кульчицької у Львові між двома чоловіками відбувається бійка. Також заявниця повідомила, що один із учасників конфлікту здійснив кілька пострілів.
На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту – львів’ян віком 34 та 43 роки. В одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, у молодшого – ніж. Вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження.
«Один з учасників конфлікту, 34-річний чоловік, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні», - йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.
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