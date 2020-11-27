Матеріали справи направили до суду. Саме там визначать суму штрафу для водія.

На трасі під Маріуполем фура вдарилась об відбійник і ледь не вилетіла з мосту – падінню запобіг причіп, який утримав вантажівку.

Про це пише сайт 0629 і йдеться у сюжеті Суспільного.

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Під час евакуації водія на місці не було. Знімати машину з мосту доводилось 10 рятувальникам зі спецтранспортом.

Журналістам співробітники ДСНС зізналися, що ця ДТП – складний випадок: адже точно оцінити, наскільки стабільним є автомобіль, що звисав на прилеглу дорогу, було неможливо.

За словами речниці патрульної поліції Донецької області Ольги Артюхової, причиною ДТП могла стати обмерзла дорога. Вона уточнює, що життя водія врятувало колесо, яке не дало фурі повністю впасти.

«Водій не постраждав. Під час спілкування з ним патрульні не виявили ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На винуватця склали два протоколи за вчинення ДТП і пошкодження доріг і споруд», – зазначила прес-секретарка.

Матеріали справи направили до суду. Саме там визначать суму штрафу для водія.

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Автор: Яна Ставська