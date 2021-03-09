Свою провину чоловік заперечує.

У Миколаєві у вівторок невідомий жорстоко побив жінку-водія тролейбуса.

Про це пишуть "Новости-N" із посиланням на інформацію КП "Миколаївелектротранс"

Вранці в мікрорайоні Північний в салон забіг невідомий чоловік і накинувся на жінку з кулаками. Більшість ударів припали на голову. Жінку госпіталізували зі струсом мозку.

Зловмисника встигли сфотографувати. Поліції також став відомий номер автомобіля ВАЗ, на якому той втік.

Повідомляється, що незадовго до нападу у водія стався конфлікт з однією з пасажирок - останньою не сподобався стан купюр, якими водій дала здачу з 50 гривень.

У прес-службі патрульної поліції Миколаївської області ввечері повідомили про затримання зловмисника. Він підтвердив, що мав конфлікт з водієм, проте запевняє, що не бив жінку. Затриманого передали слідчим для встановлення обставин інциденту. Судячи з фото, опублікованого поліцією, затриманий є військовослужбовцем.

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Автор: УНІАН