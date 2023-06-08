Дідусь закопав онука на подвір’ї в ямі, яку підготував під вітряк.

Чергове жахливе вбиство сталося на Одещині. У селі Нерубайське 84-річний чоловік вбив онука та казав сусідам, що той вступив до лав ЗСУ, повідомили у регіональному главку Національної поліції.

"Кілька днів тому до поліції звернулася жителька цього села із заявою про зникнення 41-річного знайомого", – розповіли правоохоронці.

Вони почали пошуки чоловіка, опитали його знайомих та 84-річного дідуся, до якого той напередодні зникнення заходив у гості.

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З’ясувалося, що саме дідусь причетний до злочину. Наприкінці квітня між родичами на сталась словесна перепалка. Під час конфлікту старий схопив мисливську помпову рушницю та двічі поцілив у голову онукові. Від отриманих поранень чоловік загинув, а літній зловмисник, щоб приховати скоєне, дочекався вечора і закопав тіло в яму. Як уточнили у поліції, ця "могила" була підготовлена для встановлення вітряка на подвір’ї будинку.

Потім сусідам, які цікавилися відсутністю чоловіка, дідусь розповідав, що онук мав бажання піти на службу до лав ЗСУ і, мабуть, наразі боронить країну від окупантів.

Поліцейські провели обшук домоволодіння, під час якого знайшли тіло небіжчика та вилучили низку речових доказів, які становлять інтерес для слідства, у тому числі і рушницю.

Фігурант у скоєному зізнався, його затримали. Пенсіонеру інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Діду загрожує до п’ятнадцяти років тюрми. Чи вийде він колись на волю – питання, скоріш, риторичне. Наразі вирішується питання щодо обрання пенсіонеру запобіжного заходу.

Вбивства на Одещині - що повідомлялося

В березні на Одещині сталася моторошна подія - чоловік вбив дружину-інваліда та вчинив самогубство. Як повідомляли місцеві жителя, це сталося у селі Підгорне, де у хліву, який розташовано на території приватного домогосподарства, було знайдено повішеним господаря. В подальшому, у будинку виявили дружину чоловіка – у прикутої до ліжка жінки було перерізано горло. Вбивши її, чоловік намагався вкоротити собі життя, порізаши вени на руці, але невдало. Потім він пішов до хліву, та повісився на балці.

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