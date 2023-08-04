Рецидивіст до насилля дитини примудрився протягом місяця обікрасти шість будинків. У суді він заявив, що вивчає психологію, а дівчинка каже неправду.

На Одещині до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував 8-річну дитину та обікрав шість будинків. Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, злочин щодо малолітньої дівчинки був скоєний наприкінці травня 2021 року в одному із сіл Одеського району.

"Зловмисник побачив 8-річну дівчинку, коли вона поверталась додому від стоматолога на велосипеді. Чоловік почав її переслідувати, наздогнав та, схопивши за руку, затягнув до напівзруйнованого будинку. Там, незважаючи на сльози, благання та супротив волі дитини, вчинив дії сексуального характеру", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що потерпіла плакала та просила її відпустити, але чоловік застосував фізичну силу та погрози. Потім, після скоєння злочину, засуджений наказав дівчинці нікому не розповідати про те, що сталося.

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За даними прокуратури, встановлено, що незадовго до цього злочину, ґвалтівник обікрав шість будинків своїх односельців.

"Наразі у суді доведені факти зґвалтування дівчинки та крадіжок (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 185 КК України). Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі", - наголошують у прес-службі.

Що відомо про зловмисника та його злочини

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, фігурант – місцевий житель, 1990 року народження. Раніше був кілька разів засуджений за крадіжки, зокрема отримував умовний строк.

"Судячи за все, відповідних висновків він для себе не зробив, та вже у 2021 році зґвалтував дитину у "орогенітальний спосіб, імітуючи половий акт". Імовірно, він сподівався, що залишиться безкарним... Після насилля він відпустив дівчинку, та, погрожуючи, наказав нікому не розповідати. Добре, що мала швидко прийшла додому та відразу все розповіла родичам, які оперативно звернулися до поліції", - розповів правоохоронець.

За його даними, шість будинків зловмисник примудрився обікрасти протягом того ж травня 2021 року – до того, як скоїв насилля. Із чужих будинків він виносив бензопили, електричні обігрівачі, зрізав мідний кабель тощо. Наразі 15 років рецидивіст отримав за сукупністю статей - ґвалтування та крадіжки.

Як стало відомо УНІАН, свою провину рецидивіст у суді не визнав та заперечив показання усіх свідків, в тому числі той факт, що дівчинка його впізнала. Більш того, він заявив, що вивчає психологію, добре на ній знається та "розуміє, що дитина бреше". Мовляв, не пам’ятає, чи вчиняв злочин, бо вживав алкоголь через депресію. Звідки на його речах біологічні сліди від потерпілої, він не знає, бо "всі ці речі знайшов". Також він не визнав скоєння майже всіх крадіжок та відмовляється від усіх зізнань, які зробив раніш – у ході досудового розслідування, хоча сам розповідав, як і де вкрав.

Насильство проти дітей - останні випадки

Нагадаємо, в Одесі до 8 років тюрми засудили чоловіка, який роками примушував дітей зніматися у порно. Зокрема, чоловік спочатку вводив неповнолітніх дівчат в оману у соцмережах, де зареєструвався, використавши фото власного сина. Втершись у довіру до дівчат та імітуючи "щире кохання", він пропонував обмінятись фото та відео порнографічного характеру, а потім шантажував розголошенням.

А раніше у Київській області засуджено жінку, яка за гроші передавала свою 13-річну дочку та 11-річного сина для зйомок відеороликів порнографічного характеру.

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