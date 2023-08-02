Чоловік використав фото власного сина, щоб видати себе за юнака. Імовірно, кількох дівчат він ще згвалтував.

В Одесі до 8 років тюрми засудили чоловіка, який вводив неповнолітніх дівчат в оману та примушував зніматися в порно. Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, жителя Одеси визнали винним у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії та примушуванні неповнолітніх до участі у її створенні.

Зазначається, що чоловік зареєструвався у соціальних мережах під псевдонімом, та, використавши фото свого сина, видавав себе за юнака. "Під таким фейковим акаунтом в соцмережах зловмисник знайомився з неповнолітніми дівчатами та вчиняв стосовно них розпусні дії - у вигляді інтелектуального розбещення", - розповіли у прес-службі.

Зокрема, втершись у довіру до дівчат та імітуючи "щире кохання", він пропонував обмінятись фото та відео порнографічного характеру. Отримавши бажане, одесит починав їх шантажувати. "Погрожував, що розповсюдить зображення та відео, на яких діти зафіксовані в оголеному вигляді, якщо не отримає від них повторний порноконтент. Порнографічну продукцію він зберігав на власному мобільному телефоні та ноутбуку", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними прокуратури, жертвами чоловіка стали вісім дівчат віком від 10 до 15 років. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, фігурант – місцевий житель, 1969 р. н. Його син, фото якого він використав у соцмережах, 1995 р. н. Встановлено, що протягом 2016-2021 років зловмисник вишукував у мережах довірливих дівчаток та спілкувався з ними "ВКонтакте", месенджерах Telegram, Viber тощо.

"Доросла людина надсилала дітям фото свого статевого органу у різних планах, порнографічні фото та відео, на яких - інші люди, зокрема, під час статевого акту. Також він вів з довірливими дівчатами цинічно-спокусливі розмови… При цьому він переконав надіслати йому фото та відео, на якому потерпілі у відверто сексуальному образі", - розповів правоохоронець.

Він уточнив, що чоловік шантажував дітей, щоб отримати інші більш відверті фото та відео, примушував робити "фільм", в якому дівчата роблять відповідні маніпуляції зі своїм тілом, тощо.

Крім того, за інформацією джерела, наразі окремо розслідуються інші епізоди "подвигів" цього ж чоловіка. Так, дізнавшись номери мобільних телефонів своїх жертв, він дзвонив їм, залякував, пропонував зустрітися, щоб "вирішити проблему". Підлітки погоджувались зустрітися у безлюдному місці, бо боялись, що батьки та шкільні вчителі дізнаються про те, що сталося.

За деякими даними, кілька дітей були згвалтовані фігурантом, серед них - деякі із восьми, що постраждали під час інтернет-спілкування з педофілом. "Ці епізоди виділені в окремі провадження та з певних причин розслідуються окремо", - пояснив правоохоронець.

Насильство проти дітей: останні новини

Нагадаємо, в Одесі до 7,5 років в'язниці засудили рецидивіста, який катував 5-річного пасинка. Чоловік бив дитину шкіряним ременем з металевою пряжкою, змушував безперервно стояти в кутку, завдав ударів ногами у пах та кидав щосили о підлогу.

Восени повідомлялося про жительку Київщини, яка за гроші віддавала своїх дітей для зйомок відеороликів порнографічного характеру.

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