Так, фігурантка погодилася на пропозицію знайомого передавати йому своїх дітей для сексуальних розваг та виготовлення порнографічних матеріалів за винагороду від 100 до 500 гривень.

У Київській області судитимуть жінку, яка за гроші передавала свою 13-річну дочку та 11-річного сина для зйомок відеороликів порнографічного характеру, повідомило Управління комунікації Національної поліції України.

В ході слідства поліцейські встановили, що фігурантка погодилася на пропозицію знайомого передавати йому своїх дітей для сексуальних розваг та виготовлення порнографічних матеріалів за винагороду від 100 до 500 гривень.

Встановлено, що фігурантка систематично передавала малолітню дочку та сина співучаснику злочину для відвідування лазні, де вчинялися розпусні дії відносно її дітей за участі інших повнолітніх осіб. Більше того – жінка також брала участь у сексуальному насильстві над дітьми.

Відео дня

"Під час проведення санкціонованих обшуків у місцях, де вчинялися злочини проти дітей, а також за адресами мешкання фігурантів вилучено неспростовні докази їх злочинної діяльності: мобільну та комп’ютерну техніку, носії інформації з фото- та відеоматеріалами порнографічного характеру, виготовленими за участю неповнолітніх, а також інші речові докази. Після проведення ряду експертиз та необхідних слідчих дій на підставі зібраних доказів до суду скеровано обвинувальний акт стосовно матері про вчинення нею злочинів, передбачених ч. 3 ст. 149 (Передача людини з метою сексуальної експлуатації, вчинена батьками щодо малолітніх осіб з використанням уразливого стану) та ч. 2. ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Обвинувачуваній загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. Її співучаснику також оголошено про підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження щодо нього триває", - поінформували в поліції.

Випадки насильства щодо дітей

У квітні до 11 років було засуджено жительку Києва, яка викинула з 8-го поверху свого трирічного сина. Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події життя дитини вдалося врятувати.

А в кінці березня на Закарпатті викрито матір та її співмешканця, які ґвалтували 12-річну дівчинку та знімали на відео.

А нещодавно у Броварах на Київщині поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 4-річну дитину.

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