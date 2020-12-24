Прикордонники знайшли понад три з половиною тонни незаконної продукції.

В Одеській області виявлено нелегальний цех з виробництва сурогатної алкогольної продукції.

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Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк, сурогатний алкоголь було виявлено 23 грудня.

«Прикордонники Ізмаїльського загону спільно зі співробітниками управління протидії економічним правопорушенням ДФС в приватних домоволодіннях і складських приміщеннях логістичних компаній міста Рені виявили сурогатний алкоголь і сигарети», - повідомив Перегняк.

Загалом правоохоронці вилучили понад 3,6 тонни сурогатного алкоголю - спирт, коньяк і вино.

Крім того, прикордонники виявили обладнання для незаконного виготовлення контрафактної продукції, 1,5-літрові порожні пляшки і пластикові кришки, а також 1,5 тис. пачок сигарет без акцизних марок.

Обшуки проводили в рамках кримінального провадження за ст. 204 ("незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів") Кримінального кодексу за дорученням слідчого ДФС.

Зараз тривають слідчі дії.

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Автор: Лариса Козова