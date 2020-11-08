Правопорушник продавав небезпечну продукцію через месенджер, при цьому підроблені товари видавав за відомі торговельні марки.

Співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчими управління фінансових розслідувань викрила одесита, який продавав фальсифіковані алкогольні напої та сигарети.

Читайте такожКонтрабанда на 23 мільйони гривень: у порту "Чорноморськ" виявили сигарети, які видавали за чай (фото)Як повідомляється на сайті Національної поліції,

фігурант орендував склад, де фасував і зберігав підроблені тютюнові та лікеро-горілчані вироби.

Зазначається, що спирт, який він використовував як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, може становити загрозу для життя та здоров’я людей.

Правопорушник продавав небезпечну продукцію через месенджер. При цьому підроблені товари видавав за відомі торговельні марки.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, у його авто та у складському приміщенні. Вилучено понад тисячу літрів контрафактного алкоголю, тютюнові вироби, а також ноутбук, «чорнові» записи та автомобіль правопорушника.

До суду подано клопотання щодо накладання арешту на вилучену продукцію. Наразі поліцейські встановлюють походження контрафакту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу ("незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів"). Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої продукції, обладнання для її виготовлення. Слідчі дії тривають.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька