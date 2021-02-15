Чоловік планував придбати автомобіль і попросив колегу підвести його до місця купівлі. Однак останній по дорозі вдарив його по голові та задушив дротом.

На Одещині затримано підозрюваного у вбивстві місцевого жителя і привласненні 100 тис. грн.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 54-річного жителя міста Південне виявили вбитим минулого тижня в лісосмузі біля села Барабой.

Як з'ясувалося, він попросив 29-річного колегу з міста Теплодар відвезти його до міста Болграда, де він хотів придбати автомобіль.

По дорозі підозрюваний зупинився під приводом справити нужду, вдарив потерпілого по голові та задушив дротом.

«Щоб приховати злочин, він відтягнув тіло від узбіччя, накрив курткою і, забравши близько 100 тис. грн і мобільний телефон убитого, поїхав. Розшукали зловмисника в одному із сіл Одеського району у родичів, де він переховувався», - розповіли в главку. Чоловік не зізнавався у скоєному, переконуючи поліцейських, що до вбивства не причетний.

Однак під тиском доказів, зібраних поліцейськими, зізнався у злочині.

Його дії слідчі кваліфікували відразу за двома статтями Кримінального кодексу: п. 6 ч. 2 ст. 115 ("умисне вбивство") і ч. 4 ст. 187 ("розбій").

Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Лариса Козова