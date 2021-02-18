Призначені експертизи, встановлюються всі обставини скоєних кримінальних правопорушень.

Рівненські правоохоронці оголосили про підозру стоматологині, яка душила і била дітей під час лікування зубів за статтями про нанесення легких тілесних ушкоджень та домашнє насильство.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

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Слідчі вже встановили трьох потерпілих від такого поводження лікарки влітку 2020 року. Крім того, у лютому 2021 року жінка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

«На час вручення підозри місце перебування лікарки не встановлене: її немає ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Тому, відповідно до КПК України, повідомлення про підозру вручено її батькові, як близькому родичу», – йдеться у повідомленні.

Призначені експертизи, встановлюються всі обставини скоєних кримінальних правопорушень.

Скандал за участю стоматолога у Рівному: що відомо

У лютому користувачі Інтернет опублікували кілька відео, на яких лікар-стоматолог з Рівного била і погрожувала дітям під час лікування їх зубів.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами заяв, що надійшли від батьків, постраждалих в результаті дій стоматолога дітей.

Поліція розслідує п’ять кримінальних проваджень щодо стоматолога. За відомостями поліції, окрім двох заяв, про які повідомлялося раніше, до правоохоронців звернулося ще троє батьків.

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Автор: УНІАН