Новини Рівного - стоматологу, яка била дітей, оголосили про підозру / gp.gov.ua

Рівненські правоохоронці оголосили про підозру стоматологині, яка душила і била дітей під час лікування зубів за статтями про нанесення легких тілесних ушкоджень та домашнє насильство.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

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Слідчі вже встановили трьох потерпілих від такого поводження лікарки влітку 2020 року. Крім того, у лютому 2021 року жінка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

«На час вручення підозри місце перебування лікарки не встановлене: її немає ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Тому, відповідно до КПК України, повідомлення про підозру вручено її батькові, як близькому родичу», – йдеться у повідомленні.

Призначені експертизи, встановлюються всі обставини скоєних кримінальних правопорушень.

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Автор: УНІАН