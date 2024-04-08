Нападника оштрафували на 850 гривень.

У Тернопільській області чоловік здійснив напад на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для Збройних сил України.

Про це пишуть "Тернопільські події" з посиланням на вирок міськрайонного суду. Підсудний розповів, що збирає гроші на допомогу військовим і його обурює, що знайомий відмовляється долучитися до інших. Потерпілий каже, що того дня чоловік запитав у нього, чому від не дає гроші на армію. Він відповів, що його захищає віра.

"У відповідь обвинувачений, для того щоб потерпілий подивився на "землю, по якій ходить", взяв потерпілого правою рукою за шию ззаду, притиснув та пригнув донизу", - пише видання.

Зазначається, що у чоловіка на шиї залишились плями, також він повідомив про погрози. Підсудний каже, що не бив знайомого, а про свій вчинок шкодує. Його оштрафували на 850 гривень.

Інші "гучні" бійки в Україні: останні новини

Нагадаємо, влітку у Білій Церкві сталася серйозна бійка між мешканцями будинку та пасажирами автівки, які гучно слухали російську музику. За допомогою до медиків звернулися четверо людей.

Також у мережі публікували фрагмент конфлікту через мову, що стався у Львові. Автори відео заявили, що перехожий вдарив пакетом дівчину з Дніпра за те, що вона розмовляла російською.

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