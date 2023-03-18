Чоловік порадив українкам забиратися геть через російську мову, за що отримав по морді.

У Львові сталася бійка через питання щодо "рідної мови": місцевий мешканець накинувся "з кулаками" на приїжджих жінок із Дніпра за спілкування російською.

Він запитав дівчат, звідки вони приїхали до Львова, й отримавши відповідь, що українки раніше проживали у Дніпрі, порадив їм забиратися геть - за що отримав по морді. Відео інциденту опублікував телеграм-канал "Политика Страны".

"Іди нафіг у свій Дніпро...Мову вивчи державну, ти", - сказав він українкам.

Далі чоловік почав розмахувати поліетиленовим пакетом та погрожувати викликати поліцію.

Його не заспокоїли зауваження українок з приводу того, що вони також можуть вільно спілкуватися українською.

"Я можу вільно говорити українською, але розмовлятиму тією мовою, якою хочу", - відповіла йому одна з них.

В кінцевому підсумку "розбійники" назвали один одного "тварюкою".

Українці все більше переходять на єдину державну мову - українську

Нагадаємо, що наразі "мовне питання" є однією з ключових тем для дискусій в українському суспільстві, адже до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, так історично склалося, що більша частина громадян спілкувалася саме російською.

Зараз влада України наголошує, що єдиною державною мовою для суспільства - є українська, проте також там кажуть, що процес мовної "українізації" суспільства має бути поступовим, природнім.

Нагадаємо, що згідно з останнім опитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи", протягом 2022 року кількість громадян, які спілкується державною мовою у повсякденному житті, зросла до 71%. Раніше у 2021 році цей показник становив 64%.

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