Затриманому суд вже обрав йому запобіжний захід.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримали чоловіка, який розбещував свою неповнолітню доньку.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, встановлено, що 37-річний житель вказаного району вчиняв розпусні дії відносно своєї 14-річної доньки. При цьому він переконував її нікому не розповідати про "відносини між ними".

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітньої (ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз встановлюються всі обставини того, що відбулося.

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Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, фігурант провадження - священник однієї з місцевих церков УПЦ Московського патріархату, а розпусні дії він здійснював нібито тривалий час.

"Він - настоятель сільського храму", - сказало джерело. Водночас правоохоронець не зміг уточнити: підозрюваний формально перебуває "на службі" чи його після викриття вже позбавили сану.

Цікаві останні новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, у Києві у розбещенні неповнолітніх хлопчиків підозрюють 39-річного чоловіка. За даними правоохоронців, викрили зловмисника у сексуальних контактах з двома 15-річними хлопцями, яких підозрюваний заманював до своєї квартири.

За "стосунки" він пропонував дітям гроші. За деякими даними, може йтися про журналіста видання "Вести" Тараса Козуба.

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