Жертвами обвинуваченого стали двоє 15-річних хлопців. Справою займаються слідчі Оболонського управління поліції.

У Києві у розбещенні неповнолітніх хлопчиків підозрюють 39-річного чоловіка, яким може виявитися журналіст видання "Вести" Тарас Козуба.

Йдеться про справу, яку ведуть слідчі Оболонського управління поліції. Повідомляється, що поліцейські викрили зловмисника у сексуальних контактах з двома 15-річними хлопцями. Чоловік виходив на зв'язок з дітьми телефоном та призначав особисті зустрічі у своїй квартирі. За інтим він пропонував дітям грошову винагороду.

Також під час обшуків житла фігуранта справи були знайдені флеш-накопичувачі с порнографічними матеріалами за участі дітей.

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"Слідчі затримали раніше не судимого місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіку інкримінують підозру за трьома статтями КК України: вчинення дій сексуального характеру з неповнолітніми за гроші, домагання дитини для сексуальних цілей, а також умисне одержання, зберігання, придбання, переміщення дитячої порнографії.

Зазначимо, що на сайті поліції не вказується, ким саме являється підозрюваний. Однак за інформацією джерел УНІАН, ним може виявитися журналіст видання "Вести" Тарас Козуба.

Наразі зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція підозрює, що чоловік може бути причетний до низки аналогічних злочинів.

Оболонський районний суд визначив запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою. Також була затверджена можливість внесення застави у сумі 214 720 гривень.

В Києві у парку "Кіото" вбили чоловіка - є нові деталі

Нагадаємо, що 3 червня в одному з парків Деснянського району (парк "Кіото") знайшли мертвим 48-річного чоловіка. Його побачили перехожі. Повідомлялося, що у загиблого фіксувалися травми голови.

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину уродженця Вінниччини 1991 року народження. Слідчі з'ясували, що зловмисник з метою пограбувати загиблого завдав йому удару металевою палицею, а після цього втік. Постраждалий не пережив травми й загинув на місці злочину.

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