Правоохоронці встановили, що батько 4 роки знущався з власної доньки.

У Хмельницькій області до 8,5 років ув’язнення засуджено чоловіка, який розбещував доньку та облив її кислотою.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

У серпні 2019 року до Білогірського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину, яку невідома особа облила кислотою, спричинивши опіки обличчя, грудей та лівого стегна загальною площею близько 6% тіла.

Читайте такожУ Чернігові затримали чоловіка, який спонукав дитину до створення "полунички" (фото)

Правоохоронці з’ясували, що невідома особа викликала дівчину на пасовище, зв’язала її, облила речовиною, схожою на кислоту, після чого втекла з місця події. Зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте потерпіла впізнала у нападникові рідного батька. Більше того, дівчина зізналась, що з 14-річного віку чоловік регулярно вступає з нею у статеві зносини.

На місці вчинення злочину та в будинку, де проживає потерпіла і підозрюваний, правоохоронці вилучили ряд речових доказів. Чоловіка було затримано.

Також у ході розслідування з’ясувалося, що зловмисник тримав доньку в постійній психологічній напрузі, надмірно контролював, погрозами змушував частіше приїздити додому під час навчання у Хмельницькому. Також регулярно надсилав їй та іншим членам сім’ї смс-повідомлення. У цих повідомленнях були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей та звинувачення дівчини у нібито непристойній поведінці.

Білогірський райсуд визнав 44-річного чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України й засудив до 8,5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителя Маріуполя було засуджено до 6 років та 10 місяців ув’язнення за розбещення двох неповнолітніх дівчаток. Слідство встановило, що з червня по грудень 2017 року 46-річний чоловік під час візитів до своїх племінниць, які мешкали з батьками у гуртожитку, неодноразово вчиняв розпусні дії сексуального характеру з їхньою 9-річною подружкою.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Токарєва