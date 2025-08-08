Одного з фігурантів нападу затримано.

На Волині місцеві жителі заблокували та пошкодили службовий автомобіль працівників ТЦК, які перед тим намагалися перевірити документи у чоловіка.

Як повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, конфлікт трапився 7 серпня близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району під час оповіщення військовозобов’язаних працівниками одного із РТЦК та СП області спільно з поліцейськими.

Зазначається, що під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти.

"У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала ударів по транспорту. Ще один чоловік з металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці", - йдеться у повідомлення.

Згодом, за даними відомства, рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько десяти осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів по транспортному засобу.

У обласному ТЦК та СП поінформували, що відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України, одного фігуранта затримано. Дії іншого попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України.

Працівників ТЦК з 1 вересня оснастять бодікамерами

Нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що усі працівники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) з 1 вересня будуть зобов’язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток.

За його словами, цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%.

