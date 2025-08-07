Усі працівники ТЦК з 1 вересня носитимуть бодікамери, – Шмигаль

Наразі забезпеченість засобами відеофіксації складає близько 85%.

Усі працівники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) з 1 вересня будуть зобов’язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram. Зокрема, оборонне відомство посилює прозорість роботи ТЦК та СП.

"З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток", - наголосив Шмигаль.

При цьому, у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін",- переконаний Шмигаль.

Міністр додав, що наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Робота ТЦК в Україні

Як повідомляв УНІАН, ТЦК перейдуть на "мобільно-пересувний" формат роботи. Росіяни не можуть зірвати мобілізацію в Україні, бо багато інформації не на папері, а на електронних носіях.

За словами адвокатів, українці мають право знімати на відео військових, співробітників ТЦК і поліції, якщо зйомка відбувається в громадському місці - наприклад, на вулиці, у приміщенні ТЦК, ЦНАПу, у транспорті. Відеозйомка дозволена в тому разі, якщо вона не перешкоджає виконанню службових обов'язків, а також не порушує режимну або державну таємницю.

