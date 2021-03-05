Сьогодні у Житомирі водій на смерть збив жінку на пішохідному переході та втік з місця ДТП.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області.
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За даними правоохоронців, водій автомобіля «Volkswagen Jetta» здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Водій з місця події, не зупиняючись, утік.
У результаті ДТП 54-річна житомирянка від отриманих травм загинула.
Правоохоронцям вдалось оперативно розшукати автомобіль та встановити особу водія, 29-річного місцевого жителя. За наявною інформацією, чоловік перебував за кермом автомобіля, що належить його знайомому.
"Керманич автівки залишив її за кілька кварталів від місця пригоди і ми маємо записи камер відеоспостереження, де зафіксовано, як він виходить з транспортного засобу. Нині «Volkswagen Jetta» вилучений та вже призначено низку експертних досліджень. Також тривають заходи із встановлення місця перебування водія", - повідомили в поліції.
За даними ТСН, загибла жінка переходила дорогу із двома псами. Тварини теж загинули під час ДТП.
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