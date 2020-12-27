Для уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій авто запропонував правоохоронцям 1 тис. євро хабара.

На Житомирщині поліцейські затримали автомобіль, у якому було 700 кг бурштину.

Читайте такожМешканець Рівненщини перевозив на мопеді мішок з 40 кілограмами бурштинуЯк повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, на автошляху Київ-Чоп, поблизу села Повчино Новоград-Волинського району, патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan.

"Рухаючись територією Рівненської області, водій порушив кілька правил дорожнього руху та не зупинився на вимогу поліцейських, відтак вони вирішили його наздогнати та перевірити", - йдеться в повідомленні.

У мікроавтобусі під час огляду було виявлено 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

З метою уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1 тис. євро хабара.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення, а виявлене каміння було вилучено та передано на відповідальне зберігання, призначено його експертне дослідження.

Проти водія відкрито провадження за ст. 240-1 ("незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину") та за ст. 369 ("пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") Кримінального кодексу.

Інші кримінальні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк