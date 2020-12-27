На Житомирщині поліцейські затримали автомобіль, у якому було 700 кг бурштину.
Читайте такожМешканець Рівненщини перевозив на мопеді мішок з 40 кілограмами бурштинуЯк повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, на автошляху Київ-Чоп, поблизу села Повчино Новоград-Волинського району, патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan.
"Рухаючись територією Рівненської області, водій порушив кілька правил дорожнього руху та не зупинився на вимогу поліцейських, відтак вони вирішили його наздогнати та перевірити", - йдеться в повідомленні.
У мікроавтобусі під час огляду було виявлено 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.
З метою уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1 тис. євро хабара.
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення, а виявлене каміння було вилучено та передано на відповідальне зберігання, призначено його експертне дослідження.
Проти водія відкрито провадження за ст. 240-1 ("незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину") та за ст. 369 ("пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") Кримінального кодексу.
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