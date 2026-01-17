Велика Британія може ефективніше зупиняти тіньові танкери РФ: офіцер Королівського флоту

Том Шарп пише, що реакція Великої Британії щодо російського "тіньового флоту" не була агресивною, але це може змінитися.

Заходи, вжиті у 2022 році для обмеження нафтового експорту Москви, спрацювали не дуже добре. Як пише колишній офіцер Королівського флоту Том Шарп у колонці для The Telegraph, західні союзники України керувалися ідеєю зберегти певний потік російської нафти, щоб уникнути катастрофічних цінових шоків, але за ціною, яка мінімізує надходження коштів до РФ. Він назвав ідею обґрунтованою, але такою, що провалилася на практиці, оскільки Росія створила "тіньовий флот".

Він нагадав, що до нього входять старі судна. Вони використовують оманливі методи судноплавства та чужі прапори, мають непрозору структуру власності та управління, здебільшого не застраховані. Він навів дані зі звіту Lloyd's List про те, що зараз у світі налічується 1423 таких судна. І не 100 з них покинуті та плавають за океанськими течіями без екіпажу. Інші, окрім сирої нафти, також перевозять небезпечні хімічні речовини, такі як аміак (який фактично виготовляється з природного газу).

"Це лише питання часу, коли незастраховане іржаве відро катастрофічно викине свій вантаж на береги нещасної країни, якій потім доведеться мати справу як з розливом, так і з рахунком, який може сягати мільярдів", - зазначив він.

Автор пише, що раніше реакція Великої Британії не була агресивною, але це може незабаром змінитися. Про це свідчить, зокрема, рішення міністерства оборони сприяти армії США висадитися на борт судна "тіньового флоту" Marinera під контролем літаків Королівських ВПС та допомоги судна Королівського флоту.

"Ми не могли надати таку допомогу без зміни раніше заявленої політики", - зазначив автор.

Після того, нагадав він, посадовці Великої Британії заявили, що армія може висаджуватися на судна "тіньового флоту" відповідно до Закону про санкції та відмивання грошей 2018 року.

"Слід зазначити, що тіньові танкери фактично проходять через французькі територіальні води, прямуючи на схід через схему розділення руху в Дуврській протоці – свого роду систему морських автомагістралей, в якій судна тримаються правої смуги, щоб уникнути лобових зіткнень. Чи об’єднаємо ми з французами з цього питання? Я вважаю, що нам слід", - наголосив він.

Він додав, що з військової точки зору є все необхідне для висадки та захоплення. Зокрема, сили спеціального призначення та Королівська морська піхота навчені для цього. Але не вистачає кораблів, гелікоптерів та літаків для підтримки. "Щоб серйозно вплинути на "тіньовий флот", нам потрібно буде співпрацювати з іншими", - пише автор.

Він застеріг, що такі дії нестимуть певний ризик для суден під британським прапором, зробивши їхі "вразливими до зустрічних вилучень". Але більш серйозним він назвав постійний ризик помилкових розрахунків:

"Ми знаємо, наскільки непередбачуваною може бути поведінка Росії на морі. Озброєна охорона на борту суден тіньового флоту була б достатньо проблематичною, а присутність російських військових кораблів чи літаків – ще серйознішою".

Але попри ризики, Велика Британія може діяти ефективно, щоб зменшити воєнні надходження для Росії, вважає він.

Російський "тіньовий флот" - останні новини

Нагадаємо, що Німеччина, першою серед європейських країн, розвернула один з танкерів "тіньового флоту" РФ, який наближався до німецьких територіальних вод. Він мав дійти до одного з портів Фінської затоки Балтийського моря, а натомість розвернувся у напрямку арктичного узбережжя Росії.

Тим часом США продовжують захоплювати тіньові судна у Карибському морі. Про захоплення шостого судна стало відомо 15 січня. Воно намагаються вивезти венесуельську нафту.

