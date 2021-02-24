На Житомирщині контррозвідники Служби безпеки України виявили в одному із виробничих приміщень підприємства, що не працює, джерело радіоактивного випромінювання «Криптон-85».
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Криптон-85» - це радіоізотопи криптону, радіоактивний інертний газ. Зазначається, що відповідна ліцензія підприємства на роботу з таким матеріалом закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.
Читайте такожЗМІ назвали джерело радіаційного забруднення продуктів в Україні«За результатами слідчих дій, обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого державного підприємства "Радон" для проведення експертного дослідження та утилізації у встановленому порядку», - йдеться в повідомленні.
Тривають слідчі дії в межах досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.
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