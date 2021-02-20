Поліцейські упродовж доби встановили особи двох зловмисниць і затримали їх.

На Чернігівщині поліцейські затримали осіб, які ошукали жінку майже на мільйон гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

18 лютого до поліції звернулася 67-річна мешканка Прилук, яка повідомила, що до неї просто на вулиці підійшли дві незнайомки та запропонували допомогти їй. Нібито вони можуть зняти порчу, яку «побачили» на заявниці та від якої нібито потерпає вся родина жінки.

«Оскільки у потерпілої якраз захворіли члени сім’ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження «для зняття негативної енергетики». Вона віддала незнайомкам 30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Після того, як незнайомки забрали гроші і пішли, жінка отямилася і звернулася до поліції. Потерпіла надала поліцейським прикмети зловмисниць: у обох чорні очі та смаглява шкіра, на обличчях – медичні захисні маски.

Згодом було встановлено, що до шахрайства причетні дві мешканки Донецької області – 1967 та 1989 років народження.

Після скоєння шахрайства у Прилуках зловмисниці спочатку втекли до Києва, а потім винайняли таксі та рушили в напрямку міста Дніпро. Там їх і наздогнала група поліцейських. Шахраїв затримали.

В ході санкціонованого обшуку у зловмисниць вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозри зловмисницям. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до скоєння таких злочинів не лише на Чернігівщині, а й по всій країні.

Слідчий відкрив провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Автор: Денис Прядко