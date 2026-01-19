У Норвегії закликають громадян готуватися до конфіскації майна у разі початку війни

У Норвегії кажуть, що важливість підготовки до кризи та війни в останні роки різко зросла.

У понеділок тисячі норвежців мали отримати листи від військових, у яких повідомляється, що у разі війни їхні будинки, автомобілі, човни і техніка можуть бути конфісковані. Про це повідомляє euronews.

"Реквізиція має на меті забезпечити, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни", - йдеться в заяві військових.

У мирний час ці листи не мають практичного значення, окрім як інформування людей про те, що військові можуть конфіскувати їхнє майно у разі збройного конфлікту, додають у заяві.

"Важливість підготовки до кризи та війни в останні роки різко зросла. Норвегія перебуває в найсерйознішій ситуації з точки зору політики безпеки з часів Другої світової війни. Наше суспільство має бути готовим до криз у сфері політики безпеки і, в найгіршому випадку, до війни. Ми здійснюємо масштабне нарощування військової та цивільної готовності", - наголосив глава військової логістичної організації Андерс Єрнберг.

Норвегія та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, раніше міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що його країна готова долучитись до надання Україні "твердих" гарантій безпеки. За його словами, для цього ще треба з’ясувати певні деталі, які "потрібно обговорити не між нами, а між усією міжнародною спільнотою - Європою, США та Україною".

Також повідомлялось, що Норвегія негайно виділила 400 мільйонів доларів для України. Як зазначив глава МЗС країни, ці кошти підуть на задоволення потреб України в енергетичній сфері, а також на бюджетну підтримку.

