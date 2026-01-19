Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 20 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,30 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,27/43,30 грн/дол., а євро - 50,31/50,34 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

У найближчий тиждень в Україні ймовірне поступове, контрольоване послаблення гривні. Як розповіла УНІАН член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, в січні багато компаній та державних структур здійснюють крупні платежі, що підвищує попит на валюту.

Курс долара до гривні в банках України 19 січня подешевшав на 10 копійок і становив 43,65 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43,15 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і складав 50,88 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,15 гривні за євро.

