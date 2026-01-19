Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк України встановив на вівторок, 20 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,30 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,27/43,30 грн/дол., а євро - 50,31/50,34 грн/євро.

У найближчий тиждень в Україні ймовірне поступове, контрольоване послаблення гривні. Як розповіла УНІАН член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, в січні багато компаній та державних структур здійснюють крупні платежі, що підвищує попит на валюту. 

Курс долара до гривні в банках України 19 січня подешевшав на 10 копійок і становив 43,65 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43,15 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і складав 50,88 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,15 гривні за євро. 

