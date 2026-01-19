Партнер замість вигнанця: що означає запрошення Путіна до Ради миру Трампа, - Sky News

Такий крок багато говорить про підхід Трампа до Росії та війни в Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп створив Раду миру, і туди вже встигли запросити російського диктатора Володимира Путіна. Як пише в аналізі для Sky News кореспондент Айвор Беннет, вторгнення до сусідньої країни, вочевидь, не є перешкодою для того, щоб він був арбітром миру.

"Якщо Дональд Трамп не розуміє цієї іронії, то українці її точно не пропустять. Проживши майже чотири роки під російськими ракетними атаками, Київ, без сумніву, буде обурений запрошенням американського президента Володимиру Путіну приєднатися до його Ради миру щодо Гази", – йдеться в матеріалі.

Новостворена Рада покликана контролювати дотримання перемир'я, хоча саме цього Трамп не зміг домогтися в Україні. Москва продовжує дотримуватися своєї мантри "жодного перемирʼя до повної мирної угоди". Кремль і далі продовжує відхиляти вимоги України про припинення боїв на нинішній лінії фронту.

Хоча Білий дім ще не підтвердив факт надсилання запрошення Путіну, цей випадок багато говорить про підхід Трампа до Росії та війни в Україні, сказано в матеріалі:

"Замість вигнанця він бачить у Путіні партнера. Це запрошення лише посилить зростаючі підозри Європи, що, коли йдеться про мирні переговори, Вашингтон сильно сприяє Москві. Для Путіна це подарунок – ще один крок з міжнародної ізоляції до реабілітації".

Згода кремлівського диктатора може спонукати деяких осіб залишити посади в цій Раді, вважають автори. Інші ж можуть відмовитися від приєднання до нової структури. Та навіть попри це Путін знову отримає місце за столом переговорів. І Газа може бути лише початком.

Зазначається, що Трамп хоче, щоб робота цієї Ради була розширена для вирішення й інших конфліктів.

"Чи може Україна бути одним з них? Безумовно, це пропозиція, від якої російський лідер не зможе відмовитися. Є побоювання, що рада може підірвати роль ООН, постійним членом Ради Безпеки якої є Росія. Але я не думаю, що Путін буде надто перейматися цим. Все, що послаблює існуючий світовий порядок, як правило, радує Кремль, особливо якщо Володимир Зеленський не буде запрошений", – констатував автор аналізу.

Рада миру Трампа

Президент США створює Раду миру, яку очолить він сам. Згідно з проєктом, трамп сам буде погоджувати членів нової структури. Термін повноважень членів становитиме 3 роки. А за постійне місце в Раді Вашингтон хоче щонайменше по 1 млрд доларів з держави.

На думку дипломатів, цей план може зашкодити роботі Організації Об'єднаних Націй, пише Reuters. При цьому в документі, з яким ознайомилися журналісти, сказано, що Трамп буде головою Ради на довічний термін.

Наразі точна кількість запрошених країн невідома. За даними ЗМІ, днями США запросили ще щонайменше 8 країн до "Ради миру" Трампа. Відомо, що запрошення отримали в тому числі правитель РФ Путін та Білорусь.

