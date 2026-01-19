На Львівщині помітили стадо червонокнижних зубрів із понад 100 особин (фото, відео)

За допомогою фотофіксації вдалося нарахувати 98 особин, не включаючи телят.

На Львівщині зафіксували стадо червонокнижних зубрів, яке складається з понад сотні особин. Про це повідомляється на сторінці Національного природного парку "Північне Поділля" у Facebook.

"У нинішні морозні та засніжені дні на полях та вкритих масивним снігом луках, на узліссях та лісами Бродівської громади Золочівського району Львівщини бродить стадо ось таких чудових велетнів", - заявили у нацпарку оприлюднивши фото тварин.

Зазначається, що природоохоронцями за допомогою фотофіксації вдалося нарахувати 98 особин.

"І це без тих маленьких та річних телят, які ховалися позаду своїх мам. Можна бути певним – у стаді понад сотня голів", - йдеться у повідомленні.

Також начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Андрій Сенюк оприлюднив відео зі стадом зубрів, що пасеться на полі з соєю, яку не встигли зібрати через погодні умови.

За його даними, Лопатинська субпопуляція зубрів є однією з найбільших із семи субпопуляцій, що проживають в Україні і станом на 1 січня 2025 року налічувала 129 особин. Всі тварини цієї популяції вільно проживають на Малому Поліссі.

Сенюк зазначив, що поголів'я тварин в Лопатинській субпопуляції досить велике, тому тварини самі діляться на декілька менших стад. На оприлюдненому ним відео – одне з найбільших стад – орієнтовно 60 особин.

За словами посадовця, тварини перебувають під охороною Бродівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" (територія колишнього мисливського господарства "Стир").

Дикі кабани у Чорнобильському заповіднику

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували взимку диких кабанів.

Фахівці установи розповіли п’ять цікавих фактів про цих тварин. Зокрема, дикі кабани надзвичайно розумні і за рівнем інтелекту не поступаються собакам. Ватажком стада є найстарша самка. Саме вона веде групу, першою відчуває небезпеку й у разі загрози стає на захист потомства. Окрім того, головна суперсила кабана – його нюх, завдяки чому тварини здатні відчути запах їжі на відстані понад 3 кілометри. Восени, коли кабани змагаються за самок, можуть витрачати значну частину своєї ваги. Під час гону домінантний сікач здатен запліднити до восьми самок.

