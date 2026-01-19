Офіцери з Нідерландів залишили Гренландію

За інформацією Міноборони країни, голландські військові надали оперативну та логістичну допомогу в Гренландії.

Двоє офіцерів Королівських ВМС Нідерландів покинуть Гренландію вже сьогодні, 19 січня, після того, як вони закінчили роботу "згідно з планом". Про це повідомило Міністерство оборони країни, цитує Anadolu Ajansı.

"Двоє офіцерів Королівських ВМС Нідерландів, які брали участь у розвідці в Гренландії в рамках спільних військових навчань в Арктичному регіоні, завершили свою роботу згідно з планом. Вони покинуть Гренландію сьогодні", - зазначили у заяві.

У ній додали, що голландські офіцери надали оперативну та логістичну допомогу в Гренландії у межах розвідки під керівництвом Данії за участю кількох союзників по НАТО.

"Наступним кроком може стати більш масштабне розгортання в рамках НАТО (Arctic Sentry)", - зауважили у заяві та додали, що це питання буде додатково обговорено в НАТО найближчим часом.

Військова присутність в Гренландії - що відомо

Раніше повідомлялось, що досвідчені німецькі військові несподівано покинули Гренландію. За даними Міноборони країни, візит збиралися продовжити до 18 січня, але відмовилися від цієї ідеї через погану погоду на острові.

Водночас сам візит у Бундесвері назвали успішним та наголосили, що співпраця з данськими військовими була "максимально конструктивною".

Також CNN писало, що у Гренландії зростають продажі засобів виживання через побоювання військових дій. Кілька власників магазинів повідомили виданню, що розкуповуються туристичні плити, сухі продукти тривалого зберігання та ліофілізовані страви, тобто, продукти, з яких видалено воду методом сублімації.

"У нас є багато союзників, і зараз вони активізуються і приїжджають сюди, до Гренландії, солдати, але й лідери починають... активізуватися і підтримувати нас", - розповіла журналістам медсестра Ліза Йоргенсен.

