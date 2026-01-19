Чехія не передаватиме Україні літаки для боротьби з дронами: в уряді назвали причину

За словами премʼєр-міністра країни, ці літаки недоступні для передачі.

Чехія не буде продавати та передавати Україні легкі бойові літаки, які можуть збивати безпілотники. Про це заявив премʼєр-міністр країни Андрей Бабіш, цитує Reuters.

Таким чином політик відхилив план передачі літаків, який запропонував президент Чехії Петр Павел. Під час свого візиту до Києва чеський лідер заявив, що його країна може у короткий термін надати кілька літаків, а також додав, що Україна запропонувала придбати кілька дозвукових літаків L-159.

Водночас Бабіш наголосив, що ці літаки потрібні армії Чехії, тому їх не можна передавати.

"Ці літаки недоступні, і у нас немає інших", - додав премʼєр-міністр.

У Reuters нагадали, що Бабіш пообіцяв не надавати військову допомогу Україні та відмовився від фінансових витрат на кредит Європейського Союзу для Києва в грудні.

"Потенційна угода з Україною щодо літаків була розкритикована коаліційними партнерами Бабіша з ультраправої проросійської партії SPD", - зауважили у матеріалі.

Також Бабіш повідомив, що позиція Праги не змінилася, адже попередній уряд, який мав більш проукраїнську позицію, теж відхилив варіант відправлення літаків L-159 до Києва.

Що відомо про передачу чеських літаків Україні

Раніше Петр Павел заявив, що Чехія передасть Україні винищувачі для боротьби з російськими безпілотниками. Тоді він наголошував, що це питання може бути вирішене "швидко та успішно".

Своєю чергою міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка розкритикував заяву Павела про літаки Україні. Зокрема він назвав дії глави держави "поведінкою слона в порцеляновій крамниці".

За словами дипломата, президент Чехії не консультувався з урядом, коли під час візиту до Києва робив заяву про передачу літаків Україні.

