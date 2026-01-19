Дайвер натрапив на рідкісну глибоководну рибу всього в п'яти метрах від поверхні моря (фото)

Тед Джуда, який регулярно вирушає в дайвінг-тури зі своєю дружиною, помітив цю рибу біля пляжу Макебі на глибині всього близько 4,6 метрів.

Нещодавно дайвер, який досліджує затоку Монтерей в Каліфорнії, став свідком неймовірно рідкісної зустрічі з істотою, яка зазвичай мешкає на великих глибинах: він помітив лосося-короля (Trachipterus altivelis), що плавав біля поверхні води. Про це пише IFLScience.

Зазначається, що ця риба зазвичай зустрічається далеко від берега і на значних глибинах, які можуть досягати 900 метрів, що відносить її до категорії химерних істот, що мешкають в сутінковій зоні - не те місце, де люди зазвичай не бувають.

Однак Тед Джуда, який регулярно відправляється в дайвінг-тури зі своєю дружиною, помітив цю рибу біля пляжу Макебі на глибині всього близько 4,6 метрів.

Відео дня

"Вода була настільки чистою, що я вирішив оглянутись під водою, відпливаючи від берега, і я радий, що так зробив. Я побачив щось сріблясте, схоже на лезо ножа, що звивалося на глибині всього близько 4,5 метрів, рухаючись на захід паралельно берегу. Я хотів залишитися поруч, але відчував, що турбую рибу. У неї була дивовижна здатність орієнтуватися так, щоб її вузький профіль завжди був звернений до мене. Я намагався плисти поруч, щоб розглянути її профіль, а вона відверталася від мене. Для мене велика честь побачити це", - написав дайвер.

Він також опублікував фотографії риби в надії, що хтось допоможе її ідентифікувати, припустивши, що це могла бути молода оселедцева риба - також відома як "риба судного дня", ще одна глибоководна істота.

У коментарях був морський біолог з акваріуму Монтерей-Бей. Кевін Леванд, старший колекціонер, який пропрацював в акваріумі 25 років, поділився постом з каліфорнійськими іхтіологами, які дійшли висновку, що це молодий лосось-король, і всього лише друга особина, помічена в 2025 році.

Цікаво, що хоча обидва види мають стрічкоподібну форму, лосось-король і оселедцевий король належать до різних наукових родин. У статті сказано:

"Але навіть після того, як місцезнаходження Джуди було успішно визначено, у інших користувачів в коментарях все ще залишалися питання - в основному, чому, власне, його називають лососем-королем? Цілком справедливе питання, враховуючи, що це, власне, не лосось".

На відміну від легенд про риб, що віщують апокаліпсис і викликають землетруси, назва лосося-короля має більш позитивне походження. Згідно з відеороликом Дослідницького інституту акваріума Монтерей-Бей, свою назву риба отримала від маках, корінного народу тихоокеанського північно-західного узбережжя, які вірять, що ця рідкісна риба приваблює лосося назад на нерестилища.

Новини про цікавих риб

Для багатьох хребетних нестача кисню є смертельним вироком, навіть для риб. Проте, є одна маленька прісноводна риба, яка регулярно виживає в умовах, які вбили б майже будь-яку іншу істоту.

Еволюційний біолог Скотт Треверс розповів про золотого карася (Carassius carassius). Ця риба може жити тижнями і навіть місяцями без кисню.

Вас також можуть зацікавити новини: