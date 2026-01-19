Сотні мільйонів доларів: в 2025 році Україна втричі більше заробила на експорті яєць

Левову частку продукції поглинув європейський ринок.

За минулий рік Україна експортувала за кордон 129,2 тис. тонн яєць, що на 66,1% більше за показник 2024 року. Такі дані наводить Державна митна служба.

У грошовому еквіваленті значення за рік зросли набагато відчутніше – у 2,8 раза. Сумарно Україна заробила в 2025 році на експорті курячих яєць 205,8 млн доларів.

В трійку найактивніших покупців української продукції увійшли Іспанія (18,8%), Велика Британія (14,1%) та Чехія (11,%).

Як зазначають у Союзі птахівників України, в кількісному вираженні з січня по листопад вітчизняні аграрії відправили за кордон 1,88 млрд штук яєць.

Проблема з експортом курячих яєць з України

Україна змогла посилити торгову присутність на європейському ринку яєць, незважаючи на інцидент з їхньою якістю у вересні. Так, Французька організація яєчної промисловості (CNPO) заявила, що українська продукція нібито може містити заборонені в ЄС антибіотики.

В свою чергу виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко повідомив УНІАН, що інцидент висвітлювався в європейській пресі дещо спотворено, і у французькі супермаркети партії українських яєць з залишками антибіотиків потрапити жодним чином не могли.

Водночас Карпенко заперечив можливість навмисної дискредитації українського товару з боку французьких виробників.

