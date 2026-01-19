Золото та срібло б’ють рекорди через заяви Трампа щодо Гренландії: скільки коштують метали

Тільки в цьому році срібло подорожчало більше, ніж на 30%.

Золото і срібло досягли рекордних максимумів у понеділок, 19 січня. Інтерес інвесторів до безпечних активів значно зріс після того, як президент США Дональд Трамп попередив про введення додаткових мит для деяких європейські країни в рамках суперечки щодо Гренландії.

Як зазначає Reuters, спотове золото досягло рекордного максимуму в 4689,39 долара за унцію або 150,78 долара за грам. Спотове срібло оновило рекорд на позначці в 94,08 долара за унцію або 3,03 долара за грам. Загалом білий метал вже подорожчав на понад 30% з початку цього року.

Що стосується інших дорогоцінних металів, то спотова ціна на платину зросла на 1,2% до 2355,96 долара за унцію (грам - 75,75), а на паладій – на 0,7% до 1811,55 долара за унцію (грам - 58,25).

17 січня Трамп пригрозив кільком європейським союзникам серією ескалаційних мит, якщо США не дозволять купити Гренландію. ЄС готує заходи у відповідь на американські мита, тож долар падає через ризик торговельної війни.

Фондові ринки також впали через останні погрози Трампа. Натомість заяви американського президента підвищили інтерес інвесторів до безпечного золота, японської ієни та швейцарського франка, щоб уникнути ризиків.

Золото, як правило, добре показує себе в періоди геополітичної та економічної невизначеності, а також в умовах низьких процентних ставок. У 2025 році його вартість зросла більш ніж на 64%, а з початку цього року – більш ніж на 8%.

Ціни на метали – останні новини

Минулого тижня срібло вперше подолало показник в 90 доларів за унцію насамперед через надмірний тиск адміністрації Дональда Трампа на Федеральну резервну систему США та зростаючі геополітичні ризики. Аналітики попереджали, що це ще не межа.

Одразу після Нового року вартість алюмінію вперше за три роки перевищила позначку в 3000 доларів за тонну. Виробництво цього металу по всьому світу скорочується, в той час як попит залишається на високому рівні.

