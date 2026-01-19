Графіки відключень електроенергії у вівторок: коли буде відсутнє світло 20 січня

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У вівторок, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. У компанії відмітили, що час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Відео дня

Енергетики також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Новина буде доповнюватися графіками у міру їх оприлюднення.

Ситуація в енергетиці – останні новини

Як писав УНІАН, РФ вчергове атакувала українську енергетику. В результаті російських ударів частково залишилися без світла п'ять областей України. Станом на ранок 19 січня без світла залишається частина Сумської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської та Чернігівської областей.

19 січня міністр енергетики Денис Шмигаль поставив "Укренерго" завдання зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація зараз найбільш складна. Зокрема, планується збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

У свою чергу, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв розповів, що найближчим часом не варто очікувати на значні обсяги європейських кіловатів.

18 січня гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ситуація в енергосистемі України змінилася. В країні застосовуються графіки відключень світла по 4,5-5 черг одночасно. Таким чином обмеження можуть тривати більше 16 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: