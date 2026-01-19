У Чилі не можуть загасити десятки масштабних лісових пожеж: що заважає пожежним

За даними влади, у Чилі загинули вже 18 осіб, і кількість жертв може бути збільшена.

Лісові пожежі у центральній та південній частині Чилі стали причиною загибелі щонайменше 18 людей. У вогні згоріли тисячі гектарів лісу, сотні будинків зруйновані. До того ж, пише Associated Press, роботу пожежних ускладнює спека, що стоїть у країні.

Триває біля двох десятків активних пожеж, що охопили 8500 гектарів лісу. Президент Чилі Габріель Борік оголосив надзвичайний стан у центральному регіоні Біобіо та сусідньому регіоні Нюбле, приблизно за 500 кілометрів на південь від столиці Сантьяго. За даними національного агентства лісового господарства, оголошення надзвичайного стану дозволяє краще координувати роботу з військовими для стримування вогню.

Подекуди вогонь перекидається на міста. На прес-конференції з міста Консепсьйон в регіоні Біобіо, яке сильно постраждало від стихійного лиха, президент висловив підтримку та співчуття родинам загиблих. Він попередив, що початкові повідомлення про 18 загиблих та 300 зруйнованих будинків можуть зрости.

Він каже, що в лише в регіоні Біобіо постраждало вже точно більше тисячі будинків. Пожежі, що спустошують район, вже змусили евакуюватися 50 000 людей.

Пожежникам важко гасити полум'я, їм заважають спека та сильний вітер. У неділю температура перевищила 38°C, і очікується, що спекотна погода триватиме до понеділка.

Мешканці розповіжають, що пожежі застали їх зненацька після опівночі, заблокувавши їх у їхніх будинках.

"Багато людей не евакуювалися. Вони залишилися в своїх будинках, бо думали, що вогонь зупиниться на узліссі", – сказав один з мешканців постраждалого регіону.

Вогонь охопив більшу частину міста Пенко, горіли автомобілі, школа та церква. Тисячі людей шукали притулку в імпровізованих аварійних укриттях. Уряд запровадив у цьому районі нічну комендантську годину. Обгорілі тіла знаходили на полях, у будинках, вздовж доріг та в автомобілях.

Пожежі у Чилі

Додамо, що лісові пожежі вражають центральну та південну частину Чилі щоліта, яке у південній півкулі триває зараз. Зазвичай температура максимально підвищується у лютому. До того ж зараз країна потерпає від багаторічної посухи. У 2024 році масштабні пожежі, що охопили центральне узбережжя Чилі, забрали життя щонайменше 130 людей , ставши найсмертоноснішим стихійним лихом у країні з часів руйнівного землетрусу 2010 року.

Сусідня Аргентина також намагається стримувати лісові пожежі, які останніми тижнями знищили тисячі гектарів лісу у Патагонії. Там теж тримається спекотна та суха погода.

Суперечлива оцінка лісових пожеж

Нагадаємо, що два сезони поспіль лісові пожежи вирували у Канаді. Однак, вчені помітили позитивний ефект від них. Виявилося, що дим масштабних пожеж протидіяв аномальній спеці та сприяв високому врожаю ріпака. Після цього вчені почали переглядати думку щодо шкоди лісових пожеж для врожаю.

