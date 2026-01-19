Найбільша економіка Європи готова застосувати проти Трампа 'торгову базуку', - Politico

Німеччина зазвичай неохоче вдається до таких далекосяжних заходів

Віце-канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль повністю підтримує Францію щодо надання жорсткої відповіді на останню спробу президента США Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

Як пише Рolitico, він заявив журналістам, що Європейський Союз повинен підготувати свою так звану торговельну "базуку", щоб бути готовим завдати удару у відповідь, якщо Трамп продовжить погрожувати підвищенням тарифів країнам ЄС.

"Існує юридично встановлений європейський інструментарій для реагування на економічний шантаж дуже чутливими заходами. І зараз нам слід розглянути можливість використання цих заходів. Ми готові знаходити рішення. Ми простягаємо руку допомоги, але ми не готові до шантажу", – сказав Клінгбайл.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона оголосив напередодні, що Париж звернеться до Євросоюзу з проханням активувати інструмент боротьби з примусом, який називають "торговельна базука".

Зазначається, що Німеччина зазвичай неохоче вдається до таких далекосяжних заходів, не в останню чергу для захисту своєї економіки, що перебуває у стані стагнації та залежить від експорту. Але останні коментарі Клінгбайля свідчать про готовність зайняти жорсткішу позицію щодо Вашингтона - принаймні з боку його соціал-демократів, які правлять у коаліційному уряді з консерваторами канцлера Фрідріха Мерца.

"Ми постійно стикаємося з новими провокаціями. Ми постійно стикаємося з новим антагонізмом, якого прагне президент Трамп. І тут ми, європейці, повинні чітко дати зрозуміти, що ситуаця дійшла межі", – сказав Клінгбайл.

Президент США Дональд Трамп викликав різку реакцію союзників по НАТО, оголосивши про запровадження нових мит для країн, які не підтримують ідею переходу Гренландії під контроль США. Європейські лідери назвали такі дії економічним шантажем і загрозою єдності Альянсу.

Дедалі більше європейських союзників і законодавців у Вашингтоні вважають, що така позиція не лише підриває єдність НАТО, а й грає на руку Володимиру Путіну.

При цьому міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не відступить від своєї позиції щодо захоплення Гренландії, пославшись на те, що континент занадто слабкий, щоб забезпечити свою безпеку.

