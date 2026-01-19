Один з найбільших державних НПЗ Індії хоче купувати венесуельську нафту замість російської

Раніше Індія скоротила закупівлі російської нафти до 1,1 млн барелів на добу.

Державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd вивчає можливість закупівлі венесуельської нафти, оскільки припиняє імпорт сировини з Росії через санкції Заходу. Про це Reuters повідомив фінансовий директор компанії Девендра Кумар.

"‎Ми суворо дотримуємося всіх введених санкцій і на даний момент не імпортуємо російську нафту. У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції"‎, - сказав Кумар.

За словами топ-менеджера, у компанії можуть почати закупати венесуельську нафту, якщо комерційні умови, включаючи ставки фрахту, будуть сприятливими.

Компанія, що володіє НПЗ потужністю 500 тисяч барелів на добу в південному штаті Карнатака, зараз покриває свої потреби у сирій нафті закупівлями на Близькому Сході, а також придбанням партій на спотовому ринку.

Mangalore – не єдина, хто дивиться у бік Венесуели. Індійські нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd, Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp також розглядають можливість придбання венесуельської нафти.

У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". Після введення обмежень проти російських компаній Нью-Делі заявив про курс на відмову від нафти з РФ.

За підрахунками Bloomberg, у грудні 2025 року Індія скоротила закупівлі російської нафти до 1,1 млн барелів на добу – мінімуму з листопада 2022 року. У другій декаді грудня обсяг російського нафтового експорту до Індії впав до 712 тисяч барелів на добу, після чого пішов вгору.

