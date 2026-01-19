Захоплення Гренландії відрізняється від анексії Криму, - міністр фінансів США

В США не мають наміру відступати від своїй претензій щодо Гренландії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент переконаний, що намір Сполучених Штатів встановити контроль над Гренландією, автономною територією Данії, відрізняється від анексії Криму Росією тим, що придбання Америкою острова краще відповідає інтересам США і Європи.

Під час інтерв’ю для NBC News у Бессента запитали, чим американська анексія Гренландії відрізнятиметься від російської анексії Криму в України.

"Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, краще для Європи і краще для Сполучених Штатів", - наголосив Бесент.

Окремо міністр фінансів США виступив на захист пропозиції запровадити тарифи відносно восьми європейських країн, які виступають проти натиску президента Дональда Трампа здобути контроль над Гренландією. Бессент наголосив, що мета полягає у тому, аби уникнути у майбутньому появи надзвичайної ситуації.

"Це стратегічне рішення президента. Це геополітичне рішення, і він здатний використати економічну могутність США, аби уникнути гарячої війни", - повідомив Бессент.

Як повідомляв УНІАН, Трамп стверджує, що Китай і Росія мають намір захопити Гренландію, і що Данія не здатна захистити острів. У цьому зв’язку, нібито з метою захисту національних інтересів Сполучених Штатів, Гренландія має перейти під контроль США, стверджує він.

Президент США має намір з 1 лютого запровадити 10% тарифи на будь-які товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. А з 1 червня планується ці тарифи збільшити до 25%. Свої дії Трамп пояснює тим, що перераховані країни проти намірів США оволодіти Гренландією.

Водночас, у Німеччині та Франції розмірковують над жорсткою відповіддю на тарифи Трампа.

