Білорусь отримала запрошення від Трампа приєднатися до 'Ради миру'

У країні вважають, що Білорусь запросили до цієї організації завдяки політиці Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп запросив білоруського диктатора Олександра Лукашенка увійти до "Ради миру" щодо питань Гази. Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Руслан Варанков, цитує "БелТА".

"Білоруська сторона отримала особисте звернення Президента Сполучених Штатів Америки пана Дональда Трампа на адресу Президента Республіки Білорусь Олександра Григоровича Лукашенка. У зверненні Білорусі в контексті врегулювання ситуації в Газі пропонується стати учасником "Ради миру" - нової міжнародної організації", - наголосив він.

За словами Варанкова, Білорусь розглядає цю пропозицію "як визнання особистих заслуг та міжнародного авторитету глави білоруської держави".

"Пропозиція була доведена до відома Президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно. Наша позиція така: ми готові взяти участь у діяльності "Ради миру", враховуючи і сподіваючись, що ця організація розширить свої рамки і повноваження далеко за межі пропонованого в ініціативі мандата. Це дозволить їй активно брати участь у глобальних процесах з врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів, що, в кінцевому підсумку, сприятиме побудові нової архітектури безпеки, яку активно просуває Білорусь в останні роки", - сказав прессекретар МЗС Білорусі.

"Рада миру" Трампа - що відомо

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російського диктатора запросили до "Ради миру" Трампа. Він зазначив, що Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.

"Так, дійсно, президент Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу "Ради миру", на даний момент ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, в тому числі сподіваємося на контакти з американською стороною з тим, щоб прояснити всі нюанси", - сказав Пєсков.

Також Associated Press повідомляло, що США запросили ще щонайменше 8 країн до "Ради миру" Трампа. За інформацією видання, Угорщина і В’єтнам вже прийняли запрошення.

Водночас високопоставлений урядовий посадовець з Індії повідомив, що його країна теж отримала запрошення. Крім того, до цієї ради була запрошена й Австралія.

