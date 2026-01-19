Росія розгортає на Дніпрі нові безпілотні катери Sirius-82, - Forbes

Мета противника – отримати перевагу в акваторії і захопити Херсон.

Росія розгортає нові безпілотні катери Sirius-82 на Дніпрі. Вони здатні скидати міни у воду, а також перевозити вантажі, повідомляє Forbes.

У публікації сказано, що триває "тиха, але значна" битва за кілька стратегічних островів на річці Дніпро. Наразі Україна володіє цими островами, а також західним берегом річки. Росія, яка контролює східний берег, намагається захопити острови для підтримки наступів через річку, зокрема для спроб повернути під свій контроль Херсон.

Щоб отримати перевагу на воді, ворог задіює безпілотне надводне судно Sirius-82 (USV). Хоча конструкція човна відносно проста, "вона надасть значну підтримку російським силам у боротьбі за контроль над річкою Дніпро та її островами", вважають у Forbes

Sirius-82 – це російський безпілотний човен, який вперше було помічено цього місяця під час роботи на річці Дніпро. Хоча детальні технічні характеристики не були оприлюднені, у соціальних мережах з'явилося кілька відео, де він використовується. Ці кадри свідчать, що Sirius-82 компактний, приблизно два метри завдовжки, і призначений переважно для річкових військових операцій.

На відео, поширеному в соцмережах, видно, що цей човен здатний нести та встановлювати дві якірні річкові міни, а також перевозити вантаж. Керується оператором дистанційно – на кшталт БПЛА.

Беспілотний човен здатен встановлювати радянські мілководні міни ЯРМ, призначені для внутрішніх водних шляхів. Їх зазвичай установлюють на якорі безпосередньо під поверхнею, де вони становлять значну загрозу для малих суден постачання та штурмових суден із неглибокою осадкою.

Як зазначається в публікації, безпілотник також використовують для розмінування. Він працює як камікадзе, що атакує українські міни.

Окрім того, Sirius-82 можуть задіювати для атаки українських військових катерів. І такі атаки, ймовірно, будуть у стилі "камікадзе".

Також Sirius-82 може підтримувати штурми самих дніпровських островів: потенційно може використовуватися для медичної евакуації солдатів з островів, хоча платформа, ймовірно, потребуватиме модернізації для перевезення важчих вантажів, для доставки припасів допоміжним силам.

Також видання прогнозує, що на російсько-українській війні обидві сторони все більше використовуватимуть безпілотні системи з огляду на дефіцит живої сили: "завдання, які раніше виконували солдати та моряки, дедалі частіше переходять на безпілотні системи".

Що відомо про українські надводні дрони

Як повідомляв УНІАН, за останні три роки в Україні розробили широкий спектр безпілотних апаратів і роботизованої зброї. Одним з останніх доповнень до цього арсеналу став багатоцільовий надводний дрон Magura V7, який здатний виконувати різні завдання.

Цей дрон здатний запускати зенітні ракети і в травні 2025 р. така система збила два російських Су-30, що стало першим в історії успішним застосуванням дрона-катера проти винищувача в бойових умовах.

Magura V7 має вигляд обтічного швидкісного катера з ракетами, які розміщені з боків. Цей дрон може протягом декількох днів перебувати у відкритому морі, відстежуючи російські винищувачі, а потім влаштовуючи їм засідку. Також відомо, що Magura V7 може стріляти ракетами "повітря-повітря" і націлюватися на винищувачі.

